Zo geef je je hoofd een voorjaarsschoonmaakbeurt

De lente is officieel begonnen. Sommige mensen vinden het dan fijn om het huis eens goed over hoop te halen, maar volgens dit artikel van The New York Times verdient je hoofd soms ook een voorjaarsschoonmaakbeurt.

Je hoofd kan soms best vol zitten: met gedachtes, zorgen of de dagelijkse dingen. Een nieuw seizoen (met hopelijk veel zonneschijn) kan een goed moment zijn om eens na te denken hoe je je brein kunt opfrissen. Journalist Christina Caron geeft in het artikel verschillende tips hoe je dit kunt doen om de lente fris te starten.

Probeer mindfulness. In het artikel vertellen ze dat veel mensen tijdens stress of paniek teruggaan naar het verleden of juist naar de toekomst. Belangrijk is om naar het heden te gaan, bijvoorbeeld door ademhalingsoefeningen te doen. We gaven al eerder vier mindfulness oefeningen voor thuis. Schrijf je gedachten op in een dagboek of bullet journal. Wij zijn fan van journals, want zoals we al eerder schreven; het opschrijven van gedachten kan soms ook zorgen voor meer ruimte in je hoofd. Laat je niet overladen met te veel informatie. Je kunt ook goed op de hoogte blijven, zonder elk uur het nieuws te checken. Dat zorgt er hopelijk voor dat je hoofd minder overloopt. Zo kun je anders omgaan met nieuws. Ondanks dat we het nu over de lenteschoonmaakbeurt in je hoofd hebben, vertelt het artikel ook: zorg dat je de rommel in je huist opruimt. Want wanneer je huis netjes is, zorgt dat vaak ook voor een opgeruimd hoofd. Als je het fijn vindt kun je iemand vragen je te helpen. En tot slot: neem contact op met mensen die je liefhebt. Misschien is het contact door omstandigheden (of door de pandemie) wat verwatert, maar wie weet kun je het weer nieuw leven inblazen.

Meer lezen

Tekst Rachel Vieth Fotografie Rodion Kutsaev/Unsplash.com