Quiet 500, de impact van een glossy over armoede

Waar de miljonairs van de Quote 500 het financieel meer dan prettig hebben, zijn er in Nederland 1 miljoen mensen die onder de lage-inkomensgrens leven. Glossy Quiet 500 vertelt de verhalen van Nederlanders die in armoede leven. Een initiatief dat al heeft geleid tot verzachtende en versterkende initiatieven.

Quiet 500

Het begon in 2012, met een idee van armoede-expert Ralf Embrechts en schrijver Anton Dautzenberg. Een jaar later was de glossy Quiet 500 een feit, die ze ook lieten bezorgen bij alle miljonairs uit de Quote 500. Twee van hen reageerden. Een van hen is vastgoedmagnaat Harry Hilders, de nummer 36 van de Quote 500, die zich erover verbaasde dat zo veel mensen van zo weinig moeten rondkomen. “Het is een verantwoordelijkheid voor iemand die geluk heeft gehad om mensen te helpen die pech hebben gehad.”

Quiet community’s

Ook miljonair Dirk Lips meldde zich. Hun gezamenlijke denkvermogen en geld leidde uiteindelijk tot de oprichting van de eerste Quiet Community in Tilburg. Vijf jaar later zijn er elf van deze lokale gemeenschappen waar mensen in armoede kunnen samenkomen en gebruik kunnen maken van de diensten die 1.500 ondernemers gratis aanbieden.

De Quiet Community’s hebben inmiddels 25 duizend leden. Doel: mensen in armoede uit hun isolement halen. Via een digitaal deelplatform kunnen minder vermogenden vouchers krijgen voor diensten van ondernemers uit de buurt, zoals knipbeurten, theatervoorstellingen of een restaurantbezoek. Het gaat op basis van vertrouwen: iedereen die zich ‘arm’ voelt, mag zich aanmelden.

Weer meetellen

Oprichter Embrechts is ook realistisch: zijn project zal armoede niet oplossen. De Quiet Community’s moeten armoede verzachten en de mensen die erin leven sterken. “Als je arm bent, zit je in een sociaal isolement: je kunt je verjaardag niet vieren dus durf je ook niet naar die van anderen,” zegt Embrechts. “Met zoiets als een lekkere lunch laten we het spreekwoordelijke water, dat vaak tot de lippen staat, even zakken. Daardoor voelen mensen weer dat ze meetellen en durven ze misschien ook dat sollicitatiegesprek weer aan.”

Tekst Marieke de Ruiter Fotografie Priyanka Karmakar