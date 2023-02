Er rijden steeds meer nachttreinen door Europa: dit zijn ze

De trein zit in de lift. En het leuke geval wil dat ook het aanbod nachttreinen groeit. Niet alleen vriendelijker voor de planeet dan de auto of het vliegtuig nemen, ook vriendelijker voor jezelf.

De laatste jaren zijn er steeds meer nachttreinen gaan rijden naar allerlei bestemmingen in Europa. Een goede zaak in zo’n beetje elk opzicht.

Het is een duurzaam alternatief voor vliegen en de auto nemen. Je kunt op je gemak lezen, een spelletje doen, uit het raam staren of juist: slapen. Je vakantie begint zodra je je coupé hebt gevonden. Je komt dus verkwikt, zonder filestress op je bestemming aan.

Op naar Wenen

De zogeheten Nightjet, een initiatief van NS International, rijdt elke dag van Amsterdam naar Wenen, met tussenstops als Keulen, Frankfurt, Neurenberg, München en Linz. Even voor je beeld: als je om zeven uur ’s avonds vertrekt, rijd je de volgende ochtend om een uur of negen de Oostenrijkse hoofdstad binnen. Kun je meteen op zoek naar een Konditorei voor een fijn Weens ontbijt.

Skivakantie

Speciaal voor wintersporters rijdt er tot 31 maart de TUI Ski Express. Een nachttrein die vertrekt vanaf Amsterdam Centraal en na een korte tussenstop in Utrecht, naar geliefde skigebieden in Oostenrijk sjeest, zoals Tirol en Salzburgerland. Handig voor wie meteen na aankomst graag de berg op wil.

Zuidwaarts

Sinds vorig jaar zijn ook de Zwitserse steden Basel en Zürich met de Nightjet te bereiken. Voor Zürich moet je nog wel overstappen op de Duitse stations Hannover en Frankfurt. Maar er is nu zo veel animo voor, dat er in de toekomst vast nog meer bestemmingen in Zwitserland en Italië bij komen.

Korte afstand

Goed nieuws voor citytrippers: vanuit verschillende steden in de Randstad kun je binnenkort (vanaf 25 mei) ook met de nachttrein naar Berlijn. Reisorganisatie European Sleeper wil zo een alternatief bieden voor korte afstandsvluchten. Vertrek je ’s avonds om half elf in Amsterdam dan ben je al rond zevenen in Berlijn. Er zijn plannen om vanaf 2024 ook naar Praag door te rijden en vanaf 2025 naar Barcelona. Olé! Wij kijken er al naar uit.

Krijg je al reiskriebels?

Tickets voor NS International bestel je via: nsinternational.com.

Tickets voor de European Sleeper bestel je via: europeansleeper.eu.

Overige treinreizen bestel je via: treinreiswinkel.nl.

Meer lezen

Tekst Sophie ten Dam Bron het Parool Fotografie Cavan Images/Gettyimages.nl

Gepubliceerd op 23 februari 2023