Vrouwenpalet: een tentoonstelling met alleen maar vrouwelijke kunstenaars

Twee musea – in het noorden en zuiden van Nederland – stelden de tentoonstelling Vrouwenpalet samen. Om vrouwelijke kunstenaars uit begin negentiende eeuw in de schijnwerpers te zetten.

We kennen veel mannelijke kunstenaars uit de periode 1900-1950, maar rond die tijd waren er ook veel vrouwelijke kunstenaars. Die worden vaak compleet vergeten, terwijl ze mooi en onderscheidend werk hebben gemaakt. Daar bedachten Museum Dr8888 en Museum De Wieger iets op. Ze stelden de tentoonstelling Vrouwenpalet samen: een expositie van 24 verschillende vrouwelijke kunstenaars.

Rondom het thema zijn er verschillende activiteiten opgezet. Onder andere een documentaire, lezingen en rondleidingen. In het museum zelf vind je, naast de kunstwerken ook verhalen over de levens van de vrouwen. Welke keuzes maakten ze? En wat was er voor hen wel of niet mogelijk?

Wisseling

De expositie is te zien van 9 juli t/m 20 november 2022 op twee verschillende locaties. In Museum Dr8888 (in Drachten) en Museum De Wieger (in Deurne). Om al het werk op allebei de locaties te kunnen zien, vindt er halverwege de expositie een wissel plaats, dan zijn de musea kort gesloten.