Waarom buitenspelen ook fijn is als je volwassen bent

Urenlang onbezorgd spellen spelen tot de zon ondergaat. Dat klinkt heerlijk toch? En volgens dit artikel van de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws is dat echt niet alleen maar weggelegd voor kinderen.

Misschien herken je deze situatie wel: toen je kind was, maakte je veel sneller andere vrienden, wanneer je aan het spelen was. Je dacht niet na over beperkingen – samen spelen ging vanzelf. Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont vertelt in het artikel: ‘Kinderen spelen om daarvan te leren.’ Bij volwassen zit dat net eventjes anders. Daarover zegt hij: ‘Door een spelletje te spelen, maken volwassenen verbinding met elkaar en dat verbetert doorgaans hun band.’

Naast dat het verbindend werkt, kan het ook zorgen voor een vrij gevoel. Je zet je zorgen (of je dagelijkse leven) even aan de kant en focust je helemaal op het spel. Amerikaanse psychiater Lenore Terr schreef er een boek over: Beyond love and work: Why adults need to play. Ze vertelt daarin onder andere dat spelen stressverlagend werkt.

En daar blijft het niet bij. Volgens Terr helpt spelen bij het omgaan met negatieve emoties. Emoties en gevoelens die je in een spel ervaart, kun je beter controleren in echte leven. En misschien wel het belangrijkste: plezier hebben is gewoon heel fijn. En zoveel heb je daar niet eens voor nodig. Een leuk spel, een fijn gezelschap en een speelveld. Wat ga jij vandaag spelen?

Tekst Rachel Vieth Fotografie Annie Spratt/Unsplash.com