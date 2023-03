Waarom een goede vriendschap net zo belangrijk is als een fijne liefde

Liefde vieren we groots. Met jubileums, verzegelingen, Valentijnsdag. Vriendschappen kennen die vieringen een stuk minder, terwijl ze net zo waardevol zijn.

Vaak praten koppels over dat ene magische moment waarop ze wisten: nu ben ik verliefd. Soms is dat al tijdens de eerste ontmoeting, vaker pas op een later moment. En liefde heeft ook een beetje iets magisch. Die band die je maar niet kunt verklaren, het gevoel dat je krijgt als je bij diegene in de buurt bent.

Het voelt soms een beetje alsof liefde die magie toegeëigend heeft. Toch kan het ontstaan van een vriendschap net zo magisch zijn, net als de bijzondere band tussen twee vrienden. Andrea Bonior, psycholoog en auteur van The Friendship Fix, zegt daarover in een artikel voor The New York Times: “Zodra we over vriendschap praten, is er geen plaats voor die magie. En dat terwijl veel platonische connecties net zo goed beginnen met een rush die verdacht veel op verliefdheid lijkt.”

Volgens Bonoir heeft niet iedere vriendschap die spark. Des te meer reden om het te vieren als die magische connectie er wél is. Volgens de psycholoog verdienen vriendschappen net zo goed een jubileum, verzegeling of nationale dag. Als we zelf wat meer aandacht besteden aan het vieren van onze platonische relaties, is er ook een grotere kans dat de vriendschap stand houdt. Tijd voor een Galentine’s Day, dus?

Tekst Bente van de Wouw Bron The New York Times Illustratie Alja Horvat

Gepubliceerd op 2 maart 2023