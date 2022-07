Wat weet Prins Harry over mental fitness dat jij ook moet weten?

Dat we voor onze geest moeten zorgen is misschien niet voor iedereen vanzelfsprekend. Maar je kunt je mind zelfs trainen. Prins Harry weet alles van mental fitness en vertelt erover in een video.

Als Chief Impact Officer van BetterUp, een dienst voor mentale gezondheid en coaching, spreekt Prins Harry met verschillende personen over mentale fitness. Hoe zijn ze ermee in aanraking gekomen, hoe ziet mentale fitness er voor hen uit en wat doet het voor je? Want je geest trainen kun je op allerlei manieren doen, en voor iedereen werkt een andere methode.

Zo praat professioneel sporter, auteur en psycholoog Chloe Kim vaak met een coach. BetterUp’s Adam Grant heeft fysieke beweging nodig om zijn geest gezond te houden en BetterUp-lid Blu Mendoza heeft veel baat bij journaling. Je kunt de video hieronder bekijken.

4x mental fitness volgens BetterUp

Fysieke beweging

Dit kan wandelen, fietsen of hardlopen zijn. Maar trainen met gewichten of een potje tennis tellen ook. Door te sporten, kan je hoofd tot rust komen en ervaar je minder stress.

Drink voldoende en eet gezond

Klinkt als een open deur, maar een gezond lijf zorgt ook voor een gezonde geest.

Mediteer

En probeer dit elke dag te doen, al is het maar tien minuten.

Houd een dankbaarheidsdagboek bij

Schrijf bijvoorbeeld elke dag drie dingen op waar je dankbaar voor bent. Deze routine verschuift je gedachten naar iets positiefs, waardoor je optimistischer in het leven staat.

Meer voorbeelden voor mentale sport vind je op de website van BetterUp.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie BetterUp