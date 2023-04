Wereldbevolking krimpt eerder dan verwacht (en dat is gunstig)

Als alles loopt zoals voorzichtig voorspeld, piekt de wereldbevolking nog vóór 2050 met 8,8 miljard mensen, om vervolgens af te nemen. Die schatting stond eerst op 10,4 miljard mensen rond 2080. Dat is goed nieuws: de snellere krimping is gunstig voor de toekomst van de aarde én de mens.

In opdracht van de Club van Rome, een particuliere stichting opgericht door Europese wetenschappers en ondernemers, berekenden Duitse en Scandinavische onderzoekers een nieuwe prognose van hoe de bevolking zich de komende tijd ontwikkelt.

Wat blijkt? De prognose pakt een stuk lager uit dan verwacht, en dat komt onder meer door de economische groei. Volgens de wetenschappers zorgt die groei voor meer opleiding, kleinere verschillen tussen man en vrouw en een betere gezondheid. Wat weer resulteert in kleinere gezinnen.

‘Als meisjes opleidingen gaan volgen, heeft dat invloed op het geboortecijfer’

Nog een oorzaak: de extreme armoede in Afrika en Azië neemt sneller af dan verwacht, en ook dat heeft impact. Onderzoeksleider Per Espen Stoknes van de Noorse Handelhogeschool zegt daarover in een verklaring: ‘We weten dat snelle economische ontwikkeling in lagelonenlanden enorme invloed heeft op het geboortecijfer. Dat daalt zodra meisjes opleidingen gaan volgen, en vrouwen economisch gaan meetellen en toegang krijgen tot betere gezondheidszorg.’

Fors investeren in onder andere vrouwenemancipatie

Ook twee andere recente voorspellingen uit Oostenrijk en Amerika vielen lager uit. Overigens is het nog wel afwachten of alle prognoses ook uitkomen, benadrukt hoogleraar economische demografie Leo van Wissen van de Rijksuniversiteit Groningen, in een artikel voor Volkskrant. Nog even een slag om de arm, dus.

Als de prognose wel gerealiseerd wordt, is het trouwens niet zo dat ook de milieuproblemen verdwijnen, volgens de wetenschappers. Volgens hen ligt het probleem namelijk niet zozeer bij overbevolking, maar vooral bij luxeconsumptie van koolstof en biosfeer. Al is er wel veel ellende te voorkomen door fors te investeren in armoedebestrijding, verduurzaming, voedselzekerheid en vrouwenemancipatie, volgens de Club van Rome.

Tekst Bente van de Wouw Bron Volkskrant Illustratie auracherrybag

Gepubliceerd op 12 april 2023