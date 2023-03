Zeg, ken jij de eikelmuis? Deze zeldzame dieren zijn terug

In de provincie Limburg zijn er honderden zeldzame dieren bijgekomen. Zo is de knoflookpad bijvoorbeeld weer terug, net als de eikelmuis.

Opbeurend nieuws: in Limburg zijn er honderden zeldzame dieren bijgekomen. Dat is geen toeval, want de provincie investeert al jaren in het behoud van diersoorten, samen met verschillende natuurorganisaties.

Toename van dieren

Zo waren er in de jaren tachtig nog maar tientallen geelbuikvuurpadden, en zijn er nu zeker vijfhonderd. Ook de eikelmuis en de knoflookpad, die eerder met uitsterven bedreigd werden, zijn weer terug. Waren er aanvankelijk nog maar enkele eikelmuizen – een knaagdier tussen de muis en de eekhoorn in – nu zijn er weer zo’n 100 tot 150 in Limburg. Zo gaat het ook beter met de hamster, de vuursalamander en de knoflookpad, een gedrongen kikker met uitpuilende ogen.

Fokprogramma

Hoe die toename tot stand kwam? Naast de kweek- en fokprogramma’s zijn er in Limburg broedplaatsen aangelegd in de natuur zoals bronpoelen voor de vuursalamander, nestkasten voor de eikelmuis en meer dan driehonderd betonnen bakken voor eitjes en larven van verschillende paddensoorten. Na het uitzetten van duizend opgekweekte knoflookpadden werden er in 2020 al 200 geteld.

Een succes, kortom dit fokprogramma, dat dan ook in stand wordt gehouden, vertelt woordvoerder van milieu Geert Gabriëls. Er wordt tot over de Limburgse grenzen heen samengewerkt met boeren, bedrijven en bewoners. Op naar nog meer eikelmuizen.

Meer lezen

Tekst Sophie ten Dam Bron NU.nl Fotografie Matt Gibson/Gettyimages.nl

Gepubliceerd op 10 maart 2023