Zo geef je je grenzen aan bij familie: 3 tips van een expert

Tot hier en niet verder. Grenzen stellen kan moeilijk zijn, zeker bij familieleden. Toch is het soms nodig voor een gezondere relatie onderling. Hoe pak je het aan? Misschien helpen deze tips.

Hoe zeg je nee tegen een ouder, broer, zus, kind of ander familielid als je altijd ja en amen hebt geknikt? Nedra Glover Tawwab, sociaal werker en auteur van het boek Set Boundaries, Find Peace: A Guide to Reclaiming Yourself, weet er vanwege haar moeilijke jeugd alles van. Onlangs bracht ze een nieuw boek uit, waarin ze onder andere schrijft hoe je op een gezonde manier grenzen stelt.

In een artikel in The New York Times zegt ze: “Als kind kun je je relaties niet kiezen, als volwassene wel. Zelfs met familie.” Ze geeft daarnaast tips om het emotionele proces van grenzen stellen wat makkelijker te maken.

Zo geef je je grenzen aan bij familie

Bepaal voor jezelf wat een succesvolle relatie inhoudt

Volgens Tawwab kan het helpen om eerst te kijken wat er misgaat binnen een bepaalde relatie. Vervolgens kun je bepalen wat voor relatie je realistisch gezien met die persoon kunt hebben, rekening houdend met die knelpunten. “Stel, je komt uit een hechte familie en je partner niet. Dat je schoonouders afstandelijker zijn en je uitnodigingen vaak afslaan, doet je pijn,” zegt de deskundige. “In dit geval betekent ‘succes’ dat je je schoonouders accepteert zoals ze zijn en ze niet meer pusht om meer op jouw familie te lijken.” Zoek uit waar jij controle over hebt (en laat de rest los)

“Is het nodig dat iemand verandert voor een gezondere relatie, dan kun je het op je buik schrijven,” zegt Tawwab. Volgens de sociaal werker kun je je familieleden maar moeilijk veranderen. Probeer in plaats daarvan te kijken wat jij voor jezelf kunt doen. Heb je bijvoorbeeld een nicht met wie de relatie stroef is, dan kun je ervoor kiezen om haar telefoontjes naar je voicemail te laten gaan, om haar vervolgens terug te bellen wanneer jij er klaar voor bent. Of aangeven dat je over bepaalde onderwerpen niet wilt praten. Op die manier maak je het jezelf makkelijker zonder dat je iets van de ander verwacht. Accepteer dat moeilijke gesprekken erbij horen

We gaan ze vaak uit de weg, omdat we er ongemakkelijk van worden of omdat we iemand niet willen kwetsen. “Maar,” stelt Tawwab, “als je een relatie wilt verbeteren, kun je lastige conversaties niet vermijden. Ze zijn nodig.” Volgens de expert heeft het ook geen zin om te wachten op het juiste moment of de perfecte woorden. Er is geen juist moment en je woorden zullen vaak pijn doen. Je kunt ze dus maar beter meteen uitspreken op een nette manier, maar zonder er doekjes om te winden.

Tawwab benadrukt aan het eind van het artikel dat je soms meer baat hebt bij het verbreken van een relatie als die te giftig is. En dat die keuze ook oké is.

Tekst Bente van de Wouw Bron The New York Times Illustratie Rachael Presky

Gepubliceerd op 7 april 2023