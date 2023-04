Zo onderhoud je als introvert vriendschappen op jóúw manier: 3 tips

Online editor Bente van de Wouw, zelf introvert, vergelijkt vriendschappen sluiten en onderhouden met koorddansen. Hoe vind je de balans tussen de behoefte aan sociale verbinding en alleen zijn?

Mede-introvert en journalist Catherine Pearson herkent dit dilemma. Ze kan ook vrij weinig met het advies dat vaak wordt gegeven als je nieuwe vrienden wilt maken. “Jezelf in de schijnwerpers zetten en je comfortzone verlaten om nieuwe vrienden te maken? Nee, dank je. Ik krijg er de rillingen van,” schrijft ze in een artikel voor The New York Times.

Ze trok meerdere experts op het gebied van introversie aan hun mouw met de vraag: hoe kun je als introvert vrienden maken zonder dat het ten koste van jezelf gaat? Dat begint volgens de deskundigen bij de manier waarop de introvert over het algemeen in elkaar zit.

Ieder mens heeft verbinding nodig

Volgens Susan Cain, auteur van het boek Stil, hebben introverten liever een-op-eencontact met de mensen van wie ze houden, terwijl de extravert juist goed gaat op een feestje om allerlei nieuwe personen te ontmoeten. Volgens Kasley Killam, een sociale wetenschapper, heeft ieder mens behoefte aan verbinding. “Een introvert bouwt vriendschappen echter geleidelijk op, terwijl de extravert vaker vriendschap op het eerste gezicht ervaart.”

De introvert heeft dus wel degelijk verbinding nodig, maar hoe combineer je dat met een sociale batterij die snel leegloopt en de altijd aanwezige behoefte om alleen te zijn? Misschien helpen deze tips.

Vriendschappen onderhouden als introvert: 3 tips

Neem het initiatief

Door zelf iets voor te stellen, kun je de situatie meer naar je hand zetten. Kies een activiteit die bij je past, zoals samen een wandeling maken of een kop koffie drinken. Kies voor mensen en plaatsen waar je je comfortabel bij voelt

Met die ene vriend kun je gerust een hele middag doorbrengen zonder aan het eind ervan moe te zijn, terwijl die andere vriend je na een uur al spanningshoofdpijn bezorgt. Kijk van welke mensen je energie krijgt en wie je juist energie kosten. Hetzelfde geldt voor plekken: onderneem iets waar je energie van krijgt. Als je van koken houdt, kijk dan of je samen een gerecht kunt maken. Fietsfanaat? Probeer samen een mooie route uit te stippelen. Je kunt zelfs voorstellen om samen een boek te lezen, dan ben je toch samen, maar hoef je niet constant aan te staan. Ga voor diepere connecties

Volgens de deskundigen uit het artikel krijgen introverte mensen meer energie van een diepgaand gesprek dan een oppervlakkig praatje. Maak hier gebruik van en kijk of je je vrienden een luisterend oor en een goed gesprek kunt bieden. Waarschijnlijk heb je er beiden profijt van.

Tekst Bente van de Wouw Bron The New York Times Illustratie Rachel Victoria Hillis

Gepubliceerd op 6 april 2023