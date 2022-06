Zo zorg je voor je mentale gezondheid na de berichten uit Amerika

Het nieuws uit Amerika over het afschaffen van het recht op abortus kwam bij veel mensen hard aan, ook bij ons. Hoe blijf je een beetje positief bij zo’n verontrustend bericht?

Nieuws kan behoorlijk overweldigend zijn. Dan is het belangrijk om jezelf extra goed in de gaten te houden en oog te houden voor het positieve. Stephanie Harrison, oprichter van well-being platform The New Happy, schrijft in haar nieuwsbrief tips die we graag met jullie delen.

Besef dat je een mens bent: het is oké om pijn (of wat dan ook, eigenlijk) te voelen. Doe dus vooral wat voor jou goed voelt als het gaat om je welzijn. Lees een boek, maak een wandeling, schrijf een brief of doe iets anders wat bij jou past.

Probeer te focussen op het goede, en durf daarover te dromen. Stephanie: ‘Liefst een droom die zo mooi, inspirerend en motiverend is dat hij je overeind houdt, zodra je het gevoel hebt dat je valt.’

Kijk daarna welke dromen je kunt verwerkelijken. Vraag je af: hoe kan ik nuttig zijn? Waar heb ik invloed op? Alle kleine stappen helpen. Op Instagram verwezen we al naar het artikel over abortus van Daan Borrel in Flow 5: ‘Baas in eigen buik is niet langer een kreet uit de jaren zeventig. Fight for your rights. Laat je horen, informeer je, verdiep je in wat jij kunt doen.’

Meer lezen

Tekst Rachel Vieth Fotografie Євгенія Височина/Unsplash.com