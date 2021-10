TED Talk-tip: 4 lessen over het nieuwe werken

De pandemie heeft onze manier van werken voorgoed veranderd. In een online TED Talk bespreekt de Amerikaanse consultant Patty McCord wat we daarvan kunnen leren.

We kunnen het wél

‘Al jaren probeerde ik mensen te laten inzien dat we op een andere, gezondere manier moeten gaan werken. Na een lezing kreeg ik altijd wel van iemand terug: “Heel inspirerend, maar we kunnen het niet veranderen, omdat…” En dan volgde er weer een reden. En toen veranderde alles in de wereld in één keer. Anders dan veel mensen dachten, hebben we wél de creativiteit, innovatiekracht en flexibiliteit in ons om grote dingen te veranderen. Dat is misschien wel het belangrijkste inzicht van de afgelopen tijd.’

De TED Talk van Patty McCord

Tekst Jocelyn de Kwant Fotografie Green Chameleon/Unsplash.com