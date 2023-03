Wat ik leerde van… kunstenaar Maira Kalman: “een bouillabaisse, daar gaat het om”

Maaike’s inzicht

Maaike Beekers is managing editor van Flow en kijkt graag met een open blik naar de wereld. Om de week deelt ze wat ze leerde van een gesprek, boek of desnoods haar dwerghamster. Deze keer: het ene woordje dat haar zegt ‘het is goed zo’.

Toen ik onlangs de befaamde Amerikaanse kunstenaar Maira Kalman interviewde voor Flow, vertelde ze over het verlies van haar man Tibor, haar grote liefde. Over haar ouders die veel Joodse familie verloren in de oorlog en diep ongelukkig waren met elkaar. Over het leven dat pijnlijk en doodvermoeiend is, maar ook ontzettend mooi.

‘Mensen denken dat ze iets buitengewoons moeten doen om gelukkig te zijn’, zei ze tegen me. ‘Ver reizen, dure dingen verzamelen, de baas zijn van een groot bedrijf. Dat zie ik anders.’ ‘Waar gaat het volgens jou dan om, in het leven?’ Vroeg ik haar. Het bleef even stil aan de andere kant van de lijn en toen antwoordde ze: ‘Een lekkere bouillabaisse kunnen maken, dáár gaat het om.’

Nog regelmatig denk ik aan dat gesprek terug. Als ik ’s nachts in bed lig te piekeren of ik wel genoeg uit het leven haal, mijn talenten voldoende benut en op mijn beurt mijn jongens genoeg meegeef dat ze ergens helemaal voor gaan. Op zo’n moment prevel ik zachtjes: ‘bouillabaisse’. Het is geen gerecht dat ik uit mijn mouw tover maar daar gaat het niet om. Dat woordje zegt me: het is goed zo, je doet je best.

Tekst Maaike Beekers Fotografie Danique van Kesteren

Gepubliceerd op 2 maart 2023