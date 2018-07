Je eigen boekwinkel

Droom je er stiekem weleens van om je baan op te zeggen en een eigen boekwinkel te beginnen? In het Schotse boekenstadje Wigtown kun je een paar weken proefdraaien tijdens je vakantie.

Je huurt een appartement aan zee boven een boekwinkeltje (precies zoals je je een boekwinkeltje voorstelt) dat jij tijdens je vakantie gaat runnen – geholpen door vrijwilligers. De openingstijden mag je zelf kiezen en aan de beschrijving op de boekingssite te zien zul je je niet snel vervelen. Het enige minpunt? Er is een wachtlijst van minstens drie jaar.

Wil je niet zolang wachten? Je kunt natuurlijk ook een B&B in de buurt boeken om een kijkje te nemen in de boekwinkel. Of lees de ervaringen van voorgaande gasten op dit blog.