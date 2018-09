Hoe vertragen we bij Flow?

Morgen verschijnt Het grote vertraagboek, de dikke jubileumspecial die we maakten omdat Flow tien jaar bestaat. En daarom gaan we de komende zeven dagen ook online nog wat extra in de vertraagstand.

Hoewel we op de redactie niet altijd uitblinken in vertragen als we weer eens een deadline moeten halen, proberen we het toch allemaal op onze eigen manier. De afgelopen maanden deelden we op Instagram filmpjes waarin wij van Flow vertellen op welke manier we het leven graag wat verlangzamen. Van haken tot fietsen en van bakken tot lezen.

We hebben al deze filmpjes nog een keer achter elkaar gezet om de start in te luiden van onze vertraagweek. En ook gewoon als extra reminder dat het mag, even in een lagere versnelling gaan.