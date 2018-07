Inspiratie voor je miracle morning

Extra vroeg opstaan om tijd vrij te maken voor wat je echt wilt. Dat is in het kort de miracle morning, zoals de Amerikaanse Hal Elrod het in zijn boek noemt. Keertje proberen? Hier een aantal activiteiten ter inspiratie.

Een paar bladzijden lezen

Kom je maar niet verder in het boek dat al zo lang op je nachtkastje ligt? Plan leestijd in tijdens je miracle morning. Al is het elke ochtend maar een kwartier, na zeven dagen ben je al een heel eind.

Mediteren

Al na een paar minuten stilzitten begin je met een rustiger hoofd aan je dag. Weet je niet hoe je kunt beginnen met mediteren? Deze apps kunnen je erbij helpen.

Wandelen

In alle vroegte de deur achter je dichttrekken voor een wandeling. Je kunt kiezen voor een blokje om van vijftien minuten of een langere hike van een uur of meer. En heb je weleens van bosbaden gehoord? De Japanners noemen het shinrin-yoku: je onderdompelen in de natuur.

Schrijven

In je dagboek schrijven, een brief sturen naar iemand die je dierbaar is of een fictieverhaal maken. Het kan fijn zijn om iedere ochtend wat woorden op papier te zetten.

Dit zijn slechts een paar ideeën. Je kunt de ochtend invullen zoals jij het fijn vindt. En voor een miracle morning hoeft je wekker echt niet voor zes uur ’s ochtends af te gaan. Een kwartiertje eerder opstaan kan ook al veel voor je doen.

Fotografie Francesco Gallarotti/Unsplash.com