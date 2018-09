Je hoeft niet altijd ver te reizen

Dat je wanneer en waar je maar wilt het avontuur opzoekt: dat is het busjesgevoel. Journalist Jocelyn de Kwant realiseerde zich dat je niet ver hoeft te reizen om dat gevoel te hebben.

Met een busje kun je weg wanneer je wilt. Het draagt de belofte in zich van lange reizen, van reizen op de bonnefooi, van ‘vagabonding’ zoals ik het laatst genoemd zag worden. Een zwervend bestaan leiden, prachtige plekken ontdekken en daar dan ook kunnen slapen. Het grappige is dat ik wel droom van verre reizen, maar met mijn busje nog niet verder ben geweest dan Frankrijk.

Herkenbaar, vindt Ad Vingerhoets, hoogleraar psychologie van de universiteit van Tilburg. Hij hekelt al jaren de sociale druk in onze cultuur dat een verre reis pas telt als vakantie. “Het lijkt wel: hoe verder, hoe beter. Als ik naar een congres moet in Amerika, zegt iedereen: ‘O wauw, mag ik mee?’ Terwijl het op een vreselijke plek kan zijn. Als ik een congres in Nederland heb, vraagt niemand of-ie mee mag, ook al zijn dat soms betoverend mooie plekken.”

Vroeger moest je naar de kerk, nu moet je op reis, zegt Vingerhoets. Als je liever thuis vakantie houdt, heb je wat uit te leggen. De sociale druk is hoog. Maar uit zijn onderzoek blijkt dat veel mensen stress van een reis ondervinden. “Je hebt thrillseekers, die gedijen goed in een volledig nieuwe situatie. Maar veel mensen knappen veel meer op van een boekje lezen in de achtertuin.

Los van dat er van alles mis kan gaan – en er gaat veel mis op vakantie – is het voor sommigen heel moeilijk om in een omgeving te zijn die niet vertrouwd is. Dat geeft een verlies van controle, en dat zorgt voor stress.” Vakantie is belangrijk, benadrukt Vingerhoets, maar wel een vakantie waarbij je doet wat bij je past en waarvan je ontspant.

Het volledige verhaal ‘Het busjesgevoel’ is te lezen in Het grote vertraagboek.

De foto’s in dit blog komen uit het boek Hit the road van uitgeverij Gestalten, waarin fans van het busje laten zien wat er zo fijn is aan het leven onderweg.

Tekst Jocelyn de Kwant Fotografie James Barkman, Hit the road ©Gestalten 2018