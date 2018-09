Langzaam-kijken tips

Vergeet de bordjes met uitleg, en wees vooral niet bang om een paar zalen over te slaan. Want als je in een museum echt de tijd neemt voor een kunstwerk, zie je zo veel meer. Wij geven een paar tips om langzaam te leren kijken.

Probeer een museum of tentoonstelling tijdens de rustige uren te bezoeken. Je kunt ook een half uurtje gaan, zeker als je een Museumkaart hebt. Loop een zaal binnen en kies een werk dat je aanspreekt of prikkelt. Bekijk de vorm, de kleuren, de figuren, het verhaal, de details. Laat vragen in je oppoppen. Maak, als je wilt, notities (kan ook in je hoofd). Verander van positie. Kijk vanuit een andere hoek. Of loop eromheen. Klaar met kijken? Zet op een rij wat is blijven hangen. Wat heeft je echt verrast? Wat verbaast je nu nog?

Tekst Catelijne Elzes Fotografie Cristina Gottardi/Unsplash.com