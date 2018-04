Podcastproeverij

Steeds meer mensen doen het: podcasts luisteren. Culinair journalist Hiske Versprille is ook fan én maakte er zelf eentje. In Cheft ontmoet ze elke aflevering een andere chef-kok.

Hiske: “Ik luister graag naar culinaire podcasts zoals Sporkful en The food chain. Maar die zijn in het Engels en er was nog geen Nederlandse podcast over eten. Dat vond ik jammer, dus ik ben er eentje gaan maken. Het is een eigen project.”

Hoe ben je gestart?

“Als journalist weet ik wel hoe je een verhaal moet maken, maar dit was wel wat anders dan wat ik normaal maak. Het materiaal verzamelen en interviewen ging vrij makkelijk, maar het technische deel heb ik onderschat. Ik maak het samen met het podcastplatform Dag en Nacht. Alleen ben ik vrij eigenwijs, dus ik wil zelf graag de montage doen. Ik had geen idee dat dat zo veel tijd zou kosten. Nu snap ik ook beter waarom er nog geen Nederlandse podcast over eten was.”

Ga je er nog meer maken?

“Daar moet ik nog even over nadenken. Ik heb nog drie afleveringen van Cheft op de plank liggen die ik moet afmaken en de komende tijd ben ik ook druk met allerlei andere dingen. Ik ga voor de Volkskrant schrijven, ben bezig met een boek en ga nog iets voor De Correspondent doen.”

Over Cheft

In deze podcast praat Hiske Versprille met koks over hun vak, ze koken samen en ondertussen proeven ze het eten. Zo kookt Yvette van Boven gnocchi van knolselderij, terwijl ze vertelt over haar jeugd in Ierland en het belang van veel ruimte in je pan én op je snijplank. In een andere aflevering eet Hiske een bordje pasta mee in Caffè Toscanini (waar ze ooit zelf werkte) en vertelt chef Leonardo Pacenti over het improviseren in de keuken en de eenvoud van gerechten.