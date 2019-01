Kijktip: De nationale zwelgavond

Op de redactie wisselen we vaak tips uit voor films of programma’s die we interessant vinden. Zoals de nationale zwelgavond op vrijdag 4 januari.

In deze tachtig minuten durende studioshow besteedt de VPRO aandacht aan de menselijke misère en melancholie. Toegeven dat je je soms gewoon rot voelt, met of zonder reden, is tegenwoordig niet altijd makkelijk. “Door de goednieuwsshow op social media en de tijdgeest waarin gelukkig zijn het hoogst haalbare lijkt te zijn geworden, dreigen we verstrikt te raken in een monocultuur van vreugde, succes en schoonheid. Je slecht voelen – en dat uiten – past daar niet in,” aldus de makers.

Tijdens De nationale zwelgavond doorbreekt presentator Tim den Besten samen met filosoof en psychiater Damiaan Denys het taboe op zwelgen. Andere gasten zijn onder meer Georgina Verbaan, kunstkijkers Ko & Kho, performer Stephanie Louwrier en kunstenaar Stefano Keizers.