Tiny boundaries: documentaire over klein wonen

Bij Flow dromen we er stiekem weleens van: simpel leven in een tiny house, midden in de natuur. We kwamen de documentaire Tiny boundaries tegen, waarin de Britse Lynton en Pi op een Schots eiland gaan wonen in hun huisje op wielen dat in Nederland is gebouwd.

In het voorjaar van 2018 bouwden Gijsbert en Gijs van Liberté Tiny Houses een tiny house voor de Engelse Lynton en Pi Davidson. Nadat Lynton een burn-out kreeg, kwam het koppel erachter wat ze echt belangrijk vinden: vrijheid, familie en duurzaamheid. Ze mijmerden hoe ze deze waarden door konden geven aan de volgende generatie. Het antwoord was een simpelere manier van leven, in een lager tempo en omringd door de Schotse natuur. De weg hiernaartoe, gefilmd door filmmakers Marnix van Oudheusden en Kevin van Rijn, is te zien in Tiny boundaries.