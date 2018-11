Handschriftenliefde

We zouden best wel wat vaker met de hand mogen schrijven. Het is rustgevend, je onthoudt dingen beter dan wanneer je ze typt en het is persoonlijker. Ook fijn: je kunt er je creativiteit in kwijt.

Handletteraar Judith van der Giessen vindt dat er veel gevoel en emotie in handgeschreven letters zit. “Je handschrift is je eigen vingerafdruk, elke letter die je opschrijft is uniek. Ik werk onder andere met pen, potlood, verf, carbonpapier en stempels. Als ik een bepaald gevoel zoek bij een illustratie, zoek ik het materiaal dat daar goed bij past. Daardoor is de uitkomst altijd weer een verrassing.”

“Wil je zelf een mooi(er) handschrift ontwikkelen, ga dan vooral op zoek naar wat jou aanspreekt. Er zijn verschillende technieken, zoals tekenen, snijden, overtrekken, uitknippen of verven. Pik daar de manier uit die het best bij je past en probeer wat uit. Je handschrift zal ook vanzelf mooier worden.”

Tekst Hanneke Bootsma, Alice van Essen Fotografie Hannah Olinger/Unsplash.com