Pleidooi voor het niksen

Soms is het fijn om gewoon even helemaal niks te moeten en te doen, en het opgejaagde leven achter je te laten. In theaterstuk Stil de tijd is dat idee vertaald naar een poëtische en muzikale voorstelling.

Kairos is de god van het onbewaakte ogenblik, die symbool staat voor het even onderbreken van de kloktijd. Want we mogen best meer genieten van die kleine momenten van aandacht, inzicht en schoonheid. Of van gewoon even niks. Zonder klok, horloge of planning.

Regisseur Madeleine Matzer realiseerde zich een paar jaar geleden ineens dat haar leven zo overvol was. Nadat ze Stil de tijd en Kairos van filosoof en schrijver Joke Hermsen had gelezen, besloot ze meer Kairos-tijd toe te laten in haar leven. Stil de tijd is mede geïnspireerd op bovenstaande boeken.