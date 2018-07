Tien jaar Flow: dat vieren we!

Omdat we vinden dat alles best een tandje trager mag, staat Flow’s jubileumjaar helemaal in het teken van vertragen. Doe jij met ons mee? Deel jouw vertraagmoment of langzaamaan-tip in tekst of beeld. De vijf winnaars verrassen we een jaar lang (vanaf 1 november 2018) elke maand met een vertraagcadeau. De actie loopt van 11 juli tot 1 november 2018.

Dit kun je winnen