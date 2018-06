Voorleesavond bij stiltecafé Adem Inn in Rotterdam

Hoe fijn was het vroeger om ademloos te luisteren naar je (groot)ouders terwijl je werd voorgelezen. Adem Inn, een stiltecafé in Rotterdam, is het daarmee eens en organiseert voorleesavonden.

Er zijn meerdere edities, en de eerstvolgende is op 15 juni. Je kunt ervoor kiezen om te komen luisteren, maar je mag ook zelf wat voordragen. Dit kan bestaand werk zijn, maar ook iets wat je zelf hebt geschreven. Vind je het leuker om een boek te bespreken met een groepje? Er is ook iedere maand een boekenclub.

Meer informatie over de voorleesavond vind je hier.

Fotografie John-Mark Smith/Unsplash.com