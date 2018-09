Vertragen in Brazilië

Twee weken te laat op een afspraak komen: in Nederland en Japan is het ondenkbaar, in Oeganda heel normaal. Ook in Brazilië nemen ze het niet zo nauw met de tijd. De Braziliaanse Ruth van de Langenberg vertelt erover.

Ruth trouwde een paar jaar geleden met een Limburger, maar woonde daarvoor in een dorpje in het westen van Brazilië. Ze beleefde de tijd er anders dan hier. Niet op het werk trouwens, daar golden strikte regels. “Veel bedrijven hebben een kloksysteem om te checken of je er acht uur bent geweest.” Maar daarbuiten is het een ander verhaal. “Iedereen komt te laat. Afspraken worden tot op het laatste moment aangepast en afzeggen kan last minute.”

Dat geldt voor feestjes, uit eten of op visite gaan en kerkbezoek. “Veel Brazilianen zijn diepgelovig, maar verschijnen pas halverwege de dienst. En bij bruiloften is het traditie dat de bruid te laat is.” Buiten werktijd doen Brazilianen zo min mogelijk met agenda’s en schema’s. “We vinden het vaak fijner om spontaan bij elkaar langs te gaan of dat maar heel kort van tevoren aan te kondigen.”

Ze hield er altijd rekening mee dat er extra eters konden komen. “En als we een feestje gaven, bleek vanzelf wel wanneer het was afgelopen. Hier staat op een uitnodiging altijd een eindtijd.” Door de focus op de klok heeft ze in Nederland het gevoel dat ze minder tijd heeft. Toch bevalt de strikte omgang met de klok Ruth over het algemeen beter. “Het is makkelijker om iets te plannen en je weet waar je aan toe bent. Maar ik mis soms ook de spontaniteit.”

Tekst Marieke Kessel Fotografie Jorge Flores/Unsplash.com