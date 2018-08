Zoektocht naar het ware verhaal

Tussen alle podcasts van nu zitten ontzettend veel mooie verhalen, maar van Bob – gemaakt door audiocollectief SCHIK – waren we echt even stil. In dit blog lees je er meer over.

Dit zesdelige verhaal gaat over de 84-jarige Elisa, die ineens veel over Bob praat. Ze is verliefd op hem, maar haar dochters hebben haar nooit eerder over hem gehoord. Wie is deze man en heeft hij echt bestaan? Makers Nele Eeckhout, Siona Houthuys en Mirke Kist gaan op zoek naar de waarheid.

Hoe is jullie samenwerking ontstaan?

“We zaten bij elkaar in de klas tijdens de opleiding woordkunst aan het Antwerpse conservatorium en trokken veel met elkaar op. We werkten los van elkaar aan audioverhalen, maar deden dat al vaak met z’n drieën op Siona’s kamer. Dan gingen we met dekentjes op onze schoot aan de slag en gaven elkaar feedback. We merkten hoe goed het werkte en hoe leuk het samenwerken was. In deze vorm van audio komt voor ons alles samen: creatief schrijven, dramaturgie, interviewen en echte verhalen reconstrueren.”

Waar komt de naam SCHIK vandaan?

“Als we met z’n drieën door de gangen van onze school liepen, zei mensen: daar komen de drie schikgodinnen weer aan. We vonden de betekenis achter dit drietal ook bij ons passen. Zij spinnen, meten en knippen levensdraden en wij doen dat ook als het ware, maar dan met levensverhalen.”

Waar zijn jullie het meest trots op?

“Bob is tot nu toe wel ons hoogtepunt. We hebben er heel lang en hard aan gewerkt zonder te weten of het zou gaan werken. Het was heel spannend om te maken en we zijn blij dat we zulke mooie reacties krijgen. Het spreekt gelukkig een breed publiek aan.”

Zijn er alweer nieuwe plannen?

“We hebben al een paar kleinere projecten gedaan, zoals de podcast Uitgesproken voor de Belgische krant de Standaard. Ondertussen zijn we bezig met het ontwikkelen van een nieuwe grote serie, met een heel spannend verhaal.”

Komt er ooit een vervolg op Bob?

“De hoofdpersoon Elisa is oud en gaat achteruit. Misschien dat we het doen als er ooit nog iets nieuws te vertellen valt, maar op dit moment is dat niet het geval.”

Wat hebben jullie met audio?

“Audio leent zich heel goed voor de verhalen die wij willen maken. Het lijkt bijna op het lezen van een goed boek. Als je het verhaal van Elisa zou filmen, zie je al snel clichébeelden voor je met rimpelige handen en een vrouw in een rusthuis. Het zou door die beelden misschien moeilijker zijn om naar haar verhaal te luisteren. Maar met alleen audio kun je makkelijker samen met haar tijdreizen. Je beleeft de verhalen zoals zij ze beleefde. Het is een heel intieme manier van iets vertellen en het komt daardoor ook heel dichtbij.”

Meer lezen en horen over Bob en Audiocollectief Schik?

Foto: Kevin Faingnaert