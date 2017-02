Animatie Mindfulness & Creativiteit

Deel met je vrienden

Inspirerende levensverhalen, gedichten, tekenoefeningen, inzichten, interviews met deskundigen op het gebied van mindfulness en creativiteit en paper goodies, zoals een slinger, een tafelloper en een morning pages-schrijfboekje. Heb je onze nieuwste special over mindfulness en creativiteit al bekeken? Deze animatie – gemaakt door Emmy Storm – geeft een goede indruk van wat er allemaal te lezen en te zien is in deze Flow special.