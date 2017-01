Deel met je vrienden

Stefanie Rijs van het blog SalutStefanie maakt met de hand haar eigen stempels. Daarmee stempelt ze bijvoorbeeld geboortekaartjes, T-shirts, visitekaartjes en bekers. Op 11 februari geeft ze in de Flow Kas een workshop stempelen. Hieronder vertelt Stefanie wat je tijdens de workshop gaat leren en maken.

Wat gaan we precies doen tijdens de workshop?

“Tijdens de workshop daag ik je uit om een eigen stempel te snijden. Dit kan aan de hand van een afbeelding die je zelf hebt getekend of mee hebt genomen. Ik leg stap voor stap uit hoe je te werk gaat en vertel ondertussen ook veel over de materialen die ik graag gebruik. Ik hoop dat je zult ervaren hoe ontspannen het is om een stempel te snijden. Ik vergeet zelf, ook nog na zeven jaar stempels snijden, vaak even alles om me heen.”

Wat leer je ons dat we thuis niet kunnen doen?

“Het fijne van het volgen van een workshop is dat je direct je vragen kunt stellen en ik je kan helpen. Ik deel mijn opgedane ervaringen van de afgelopen zeven jaar en geef je praktische handvatten. Je leert ook weer van de andere workshopdeelnemers en het is ontzettend leuk om te zien hoe verschillend en eigen de stempels aan het eind van de workshop zijn. En de Flow Kas is ook echt een leuke setting!”

Waarvoor kun je de stempels gebruiken?

“Voor bijna alles. Ik merk bij deelnemers dat ze na het maken van een eerste stempel anders naar afbeeldingen gaan kijken. Dat je ideeën krijgt bij het zien van een bepaald beeld op straat of internet: ‘Hé, dat zou leuk zijn als stempel!’ Je kunt ze gebruiken voor het maken van je eigen inpakpapier, cadeau-labels, op blanco notitieboekjes en op enveloppen, hout en stof.”

Meer weten over deze en andere Flow-workshops? Kijk op Flowmagazine.nl/flowkas of bestel een toegangskaartje in onze webshop.

Fotografie: Suzanne Paap