Het is een fenomeen onder boekenliefhebbers: een boek voor iemands gezicht houden en dat fotograferen, zodat die persoon en de afbeelding op de cover samenvloeien.

Je kunt er eindeloos naar blijven kijken. Ze zijn surrealistisch en vervreemdend. De enige regel is dat je niet mag photoshoppen. In Flow 2 staat een beeldreportage over ‘bookfaces’. Het beste antwoord op de vraag ‘wie verzint nou zoiets?’ is eigenlijk: jijzelf, wij allemaal.

Het artikel Bookfaces staat in Flow 2.

Foto Bibliotheek Den Haag Uitgelichte afbeelding Jessamine County Public Library