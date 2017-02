Deel met je vrienden

Nieuwe festivals met klassieke muziek zijn razend populair en ook op Lowlands wordt klassiek geprogrammeerd. Waar komt dit hernieuwde verlangen naar klassieke muziek vandaan? En hoe begin je eraan als je er nog niet veel vanaf weet? In de nieuwste Flow vind je er een artikel over. In dit blog vertellen we meer over Fuse, de huisband van tv-programma Podium Witteman.

Mascha van Nieuwkerk is medeoprichter en cellist van het jonge ensemble Fuse. Ze signaleert om zich heen dat jonge mensen er last van hebben dat alles zo druk en zo vluchtig is. “En dat ze op zoek zijn naar manieren om rustpunten aan te brengen. Klassieke muziek kan daar een mooie vorm voor kan zijn. Juist ook mensen die deze muziek nog niet zo goed kennen, kunnen er soms helemaal door meegevoerd worden naar een andere wereld. Tijdens onze concerten is dat heel opvallend. We spelen veel stukken die energiek en aanstekelijk zijn. Af en toe leggen we dan juist alles even helemaal stil en komt er een moment van bezinning. Dat komt enorm aan.”

“We doen dat bijvoorbeeld met onze bewerking van Hammers, een stuk van Nils Frahm uit de Berlijnse elektronische scene. Onze oude houten instrumenten spelen daarbij een krachtige rol. Die maken de muziek meteen veel rijker en gedetailleerder. Daardoor kun je er met veel meer aandacht naar luisteren en er helemaal in opgaan. Als je gewend bent aan elektronische muziek zoals pop en dance, voelt dit geluid opeens veel menselijker en dichter bij jezelf.”

In oktober verscheen de debuut-cd ‘Studio’ van Fuse. Ze toeren er ook mee rond (zie de data op Fusemusic.nl). Via YouTube kun je hun uitvoering van Hammers bij Podium Witteman beluisteren.

Je kunt het artikel lezen in de nieuwste Flow.

Fotografie Merlijn Doomernik Tekst Chris Muyres