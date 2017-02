Spinvis over toeval

Deel met je vrienden

Eindredacteur Marije van der Haar-Peters bezocht op 16 februari de première van Trein/Vuur/Dageraad, de nieuwe theatertour van zanger Erik de Jong, ofwel Spinvis, en doet verslag.

In een interview in Flow zei Spinvis: “Op het moment dat ik werd ontdekt als de muzikant op zijn zolderkamer, is alles anders geworden. In het begin wilde ik eigenlijk niet optreden. Ik wilde wel, maar ik durfde niet. En toch wilde ik gezien worden. Via de muziek, via het podium, probeer ik te zeggen: kijk ’ns, ik kan niet zingen, maar ik zing toch en ik kan geen gitaar spelen, maar ik speel toch. Ik probeer mijn kwetsbaarheid en imperfectie te verheffen tot iets anders.”

Als een bord spaghetti

Misschien is het wel door die kwetsbaarheid dat de muziek van Spinvis je zo raakt. In Trein/Vuur/Dageraad, zijn nieuwe theaterconcert, vertelt hij met vijf andere muzikanten een bijzonder verhaal. Hoe het komt dat juist dit zestal op het podium staat en dat het publiek juist deze avond in het theater zit, heeft volgens Spinvis te maken met een lange reeks toevalligheden die precies op dit moment samenkomen – vergelijkbaar met een bord spaghetti. Gedurende de avond komt nog veel meer beeldspraak voorbij, zowel in bekende liedjes (Bagagedrager, Kom terug) als nieuwe pareltjes:

tussen liefde aan de linkerkant

en rechts de eeuwigheid

en in ieder land een vaderland

een overkant en jij

bent de trein het vuur de dageraad

wie je worden gaat

wie je vroeger bent geweest

Mooi is dat het publiek de muzikanten een klein beetje leert kennen doordat ze elkaar vragen stellen als ‘Ben je blij met je naam’ en ‘Wilde je altijd al pianist worden’. En dan blijkt dat ook hun leven veelal door het toeval werd bepaald. Bijzonder is de interactieve lichtinstallatie met geprojecteerde beelden die geen vaste volgorde hebben, maar ook recies op dat ene moment door het toeval te zien zijn.

Mee op reis

En dan de arrangementen (met gitaar, cello, piano, drums, maar ook blaasinstrumenten zoals de tuba en trombone): die zijn zo wonderschoon dat je als toehoorder eigenlijk niet anders kunt dan instappen: mee op deze reis waarvan je niet weet hoe-ie zal aflopen, maar dat zien we dan wel weer. In de video hieronder kun je het lied Hallo Maandag beluisteren.

Trein/Vuur/Dageraad is nog tot en met 29 april te zien in de Nederlandse theaters, kijk hier voor de speellijst.

Het nieuwe album van Spinvis verschijnt op 28 april.

Tekst Marije van der Haar-Peters Fotografie Thomas Ritzen Illustratie poster Doris Konings