De tijdgeest: Arianne Huffington

Elke maandagochtend om 08.45 uur vertelt Astrid van Flow in het radioprogramma De Ochtend van 4 over trends en ontwikkelingen die je leven mooier en fijner kunnen maken. In deze aflevering van haar rubriek De Tijdgeest vertelt ze over Arianne Huffington en haar nieuwe platform Thrive, waarmee ze mensen hulp biedt om te ontstressen en om te gaan met drukte.

Elke werkdag (7.00-9.00 uur) presenteert Margriet Vroomans De ochtend van 4, een programma met klassieke muziek en nieuws (in het weekend gepresenteerd door Niels Heithuis).