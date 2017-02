Deel met je vrienden

Deze week staat ons blog in het teken van Mindfulness & creativiteit. We maakten er een nieuwe special over, met opdrachten, inzichten, oefeningen, interviews met deskundigen en nog veel meer. In een verhaal over wat schrijven je kan brengen, gaat het onder andere over morning pages, een idee van de Amerikaanse (scenario-)schrijver Julia Cameron.

Zelf doet Cameron het al meer dan twintig jaar: iedere ochtend wat woorden op papier zetten. Je pakt een pen, een paar blaadjes en je schrijft. Zonder te stoppen, zonder jezelf te censureren, zonder jezelf te verbeteren. Het is de bedoeling dat je voor de lunch zo’n 750 woorden hebt geschreven. Doe je dit iedere dag, dan kan het veel goeds brengen. Wil je er ook aan beginnen? Cameron maakte een video met uitleg over de morning pages, die kun je hier bekijken.

Journalist Catelijne Elzes schreef in onze nieuwe special Mindfulness & creativiteit een artikel over schrijven en morning pages.

In onze special vind je ook een dagboekje waarin je je eigen morning pages kunt schrijven.

Fotografie Caleb Thal / Stocksy United