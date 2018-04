Astrids Tiny House Tour: aflevering 1

Wie zijn ze, de bewoners van tiny houses? En hoe ziet zo’n mini-huis er van binnen uit? Flow’s Astrid bezoekt mensen die de sprong hebben gewaagd om te gaan wonen op soms maar 25 m2. In deze eerste aflevering van Astrids Tiny House Tour kijken we binnen bij Hennie Tibben, die in Almere in een wikkelhuis woont.

Meer weten over Hennie? Ze heeft een blog: Hennietibben.com.

En meer weten over klein wonen? Je vindt alle huizen en nog veel meer info terug in het boek Tiny Houses , van Monique van Orden. Veel smulfoto’s, veel praktische info en interviews met bewoners. ( Uitgeverij Kosmos