Astrids Tiny House Tour: aflevering 2

Wie zijn ze, de bewoners van tiny houses? En hoe ziet zo’n mini-huis er van binnen uit? Flow’s Astrid bezoekt mensen die de sprong hebben gewaagd om te gaan wonen op soms maar 25 m².

In je eentje in een tiny house wonen is al heel wat, maar met je gezin komt er nog veel meer bij kijken. In de tweede aflevering van Astrids Tiny House Tour gaat Astrid langs bij het mini-huis van Karin en Gijsbert en hun twee kinderen, dat in Nieuwegein staat.