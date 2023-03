8x bijzondere adresjes in Den Haag (op één wandelroute)

Bij een citytrip denk je misschien aan Parijs of Berlijn, maar het kan ook dichterbij: Den Haag bijvoorbeeld. Flow’s stagiair Sophie is er bekend en deelt een wandelroute om ze – desgewenst – in één dag af te vinken.

1. Bookstor

Deze boekwinkel en koffieplek op het Noordeinde bestaat alweer ruim 100 jaar en is dé plek om je dag lekker slow te beginnen. Bookstor voelt als een huiskamer, want vol planten en grote boekenkasten. Naast koffie, thee en cake serveren ze ook ontbijt en lunch.

2. Paleistuin

Op een minuut of vijf lopen van Bookstor ligt de Paleistuin, achter Paleis Noordeinde en de Koninklijke Stallen. Een klein park waar mensen even bij kunnen komen van de drukke binnenstad. Wie vanaf eind mei Den Haag bezoekt, en extra ontspannen aan een dag Den Haag wil beginnen, kan op zondag elke dag om 11.30 uur een (gratis) yogales volgen bij yogastudio Balanzs.

3. Pulchri Studio

Aan het Lange Voorhout, tien minuten wandelen bij de Paleistuin vandaan, vind je galerie Pulchri Studio met hedendaagse kunst. Per jaar worden er wel zo’n 60 tentoonstellingen georganiseerd. Extra pluspunt: Pulchri Studio heeft een fijne binnentuin waar je vanaf half maart tot oktober kan genieten van een lunch of diner met producten uit het seizoen.

4. Escher in Het Paleis

Vlakbij Pulchri Studio, aan het einde van het Lange Voorhout, zit het Escher Museum, in het oude werkpaleis van Koningin Emma. Er zijn ruim 120 prenten te bewonderen van de kunstenaar die bekend is om zijn houtsneden, gravures en litho’s en een meester was in optische illusies. Zijn werken met vaak vervormd perspectief zijn ware hersenkrakers. Met audiotours over zowel de topstukken van Escher, als de geschiedenis van het voormalige winterpaleis van Koningin Emma.

5. Zusjes Vintage Boetiek

Zusjes Vintage Boetiek in de Boekhorststraat, vijf minuten lopen van het centrum, is een begrip in Den Haag vanwege hun zorgvuldig geselecteerde vintage kleding van bijzondere kwaliteit. Er zit vast een pareltje voor je tussen.

6. Naaierij

Loop een paar deuren verder in de Boekhorststraat en je komt uit bij de Naaierij. In dit duurzame naaiatelier kan je zelf je kleding (laten) repareren en naailessen volgen.

Ook wordt er regelmatig een kledingruil georganiseerd. De kleding die je van tevoren inlevert wordt gestreken en gesorteerd. Tijdens het event krijg je een strippenkaart voor maximaal vijf items die je kan uitzoeken in het atelier. Wat overblijft wordt gedoneerd, upcycled, of krijgt ze een plek op het permanente swaprek, waar je altijd kleding kunt komen ruilen of strippen die je over hebt kunt inleveren.

7. Yuzu Dining Bar

Vanuit de Boekhorststraat ben je met vijf minuten bij de Bierkade waar je het Aziatische streetfood restaurant Yuzu vindt. Bij Yuzu kan je terecht voor vis/vega en vleesgerechten die vaak worden bereid op de traditionele, Japanse Robatayaki-grill.

8. Beelden aan Zee

Wie tussendoor of ter afsluiting wil uitwaaien op het strand neemt in 20 minuten de tram of bus naar Scheveningen. Kun je meteen het museum Beelden aan Zee een bezoek brengen. Vanaf 7 april is daar een Henry Moore-expositie te bewonderen. Henry Moore, een van de belangrijkste vernieuwers van de moderne beeldhouwkunst, is vooral bekend door zijn beelden van liggende vrouwfiguren, uitgevoerd in brons, hout of steen. De tentoonstelling vertelt over de invloed van de natuur op zijn werk en zijn ontwikkeling als beeldhouwer, aan de hand van zo’n 80 sculpturen en objecten.

Mocht deze lijst met tips toch te lang zijn: kom je gewoon nog een keertje terug voor Den Haag, deel 2.

Meer lezen

Tekst Sophie ten Dam Fotografie Bookstor Den Haag

Gepubliceerd op 3 maart 2023