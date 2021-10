Kamperen in de winter in een yurt in Drenthe

Wakker worden in een warme yurt midden in een koud bos. Bij pop-up camping Winterwoods in Drenthe kan het. Winterse wandelingen, kampvuren, sauna’s en warme chocomel wachten je op.

Winterwoods

Kamperen beperkt zich niet alleen tot de warme maanden. Bij Winterwoods in de Drentse bossen kun je ook in de winter kamperen. Een mooi avontuur dat aangenaam wordt door het slapen in een traditionele yurt die gebouwd is op koud weer. Deze Mongolische tenten worden gebruikt op de koude toendra’s en hebben een goede isolatie en een houtkachel. De yurts zijn voorzien van bedden, stoelen en kleden. Met de juiste winterkleding zal je het zowel binnen als buiten aangenaam hebben.

Workshops

Er worden ook verschillende workshops georganiseerd. Een koude training met in koud water zwemmen, een ademsessie, mediteren, broodbakken boven het kampvuur of een verkenningstocht met een gids. Ook leer je bij aankomst hoe je het best een vuur kunt maken. Kan het nog relaxter? Ja: er zijn ook nog pop-up campingsauna’s en kampvuren.

