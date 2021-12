Sociale ondernemers: de zusjes van Bijlmer Bookstore

Soep van geredde groenten, kleding gemaakt door nieuwkomers en samen tuinieren voor verbinding. Steeds meer mensen starten een onderneming waarbij niet winst maar de impact op de maatschappij en natuur bovenaan staan. Een van deze sociale ondernemingen is Bijlmer Bookstore. Een boekenwinkel gerund door twee zusjes in Amsterdam Zuidoost.

Bijlmer Bookstore

De zusjes Nathifa en Zuwena zijn geboren en getogen in Amsterdam de Bijlmer. Omdat er in de buurt geen boekhandel was, besloten ze een eigen boekwinkel te starten. Ze verkopen daar alleen boeken van schrijvers met Afrikaanse roots. Van kinderboeken tot kookboeken en van romans tot gedichtenbundels. Verhalen van zwarte schrijvers zullen ook voor meer herkenning in de verhalen zorgen. En dat maakt lezen nog aantrekkelijker en leuker.

De toekomst van de bookstore

De boekenwinkel is gevestigd bij creative workspace Lola Bae. Momenteel is de winkel nog alleen open op afspraak en ooit hopen de zusjes op een mooie toegankelijke locatie in de Bijlmer waar ze nog vaker open kunnen zijn. Ook werken ze aan een eigen uitgeverij om verhalen van Nederlandse schrijvers uit te brengen. Bijlmer Bookstore heeft al een kleine uitleensectie en deze hopen ze uit te breiden. Allemaal met als doel om nog meer kinderen en jongeren in de buurt te inspireren om meer te lezen. En wellicht ook zelf een succesvolle schrijver te worden.

Tekst Nina van Hilst Fotografie Joel Muniz/Unsplash + Bijlmer Bookstore