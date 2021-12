Een weekend in deze design boomhutten in de Ardennen

Voor een weekendje stilte en rust zijn er heel wat mooie plekken te vinden in Nederland en België. De Ardennen is daar toch wel een van. Ici heeft daar mooie design boomhutten voor een fijne escape in de natuur.

Ici boomhutten

Slapen in een glazen kubus die tussen de bomen hangt. Bij Ici vind je zes boomhutten verspreid over een groot bos. De hangende boshuisjes zijn stuk voor stuk indrukwekkend qua design. Een glazen kubus met een dakterras, een knus puntdakhuisje en een acht meter hoge houten toren. Allen voorzien van veel ramen zodat je opgaat in het bos. De Glass Cube heeft plek voor twee personen, de Flying Fermette voor vier en The Tower voor zes personen. En ze hebben allemaal een prachtig, minimalistisch interieur.

Ardennen

De cabins hangen in het bos aan de rand van het dorpje Humain in de Ardennen. Het kleine dorpje telt 250 inwoners en ligt dicht bij historische stadjes als Durbuy, Rochefort, Hotton, Nassogne en Somme-Leuze. Klaar met ontspannen in je boomhut? Ga dan lekker wandelen in het bos of oude dorpjes bezoeken.

Meer boomhutten

Fotografie Ici