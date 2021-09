De mooiste design boshuisjes van Nederland

Er is nog zo veel te ontdekken in Nederland, en hoe leuk is het om dat te doen terwijl je een weekendje in een cabin dicht bij een natuurgebied verblijft? Deze boshuisjes met mooi design interieur maken een ontdekkingsavontuur – of paar dagen niksen – wel heel lekker.

Boshuis Vroeg

Dit acht persoons natuurhuis in Appelscha ligt in een privébos in Drenthe. Tussen de beschutting van de bomen vind je het huis met vier slaapkamers en een heerlijk overdekt terras met buitenkachel. Vanuit Boshuis Vroeg wandel je zo nationaal park Drents-Friese Wold in.

Tiny Hotel

Tiny Hotel is een vakantiehuisje gelegen bij een boerderij. Waar je wel de beesten mag bewonderen en aaien maar niet om zes uur je lekkere bed uit hoeft om ze te verzorgen.

Noyr tiny house

Aan de noordkant van de Veluwe ligt sinds begin 2021 tiny house Noyr. Deze cabin voor twee personen heeft een interieur van wit en licht hout. En buiten wandel je zo door de bossen naar de Zandenplas, Elspeetse Heide en het Veluwemeer.

Design Boshuisje Oudemirdum

Deze back to basic – maar dan in een stijlvol jasje – cabin is gelegen in Oudemirdum, Friesland. Het boshuisje is 72 vierkante meter en heeft zes bedden. Ook al ligt het op een kleinschalig bospark, in de tuin van 1.000 vierkante meter heb je alle privacy. In Design Boshuisje Oudemirdum kun je volop genieten van de rust en natuur en zet je s’ avonds lekker de houtkachel aan.

Atelier Gaasterland

Een droomcabin tussen de weilanden en bossen in Friesland. In Oudemirdum vind je Atelier Gaasterland. Een prachtige cabin met een interieur van design tot vintage. Uiteraard ontbreekt ook het houtkacheltje niet om het sfeertje af te maken.

Studio Bosk

Inmiddels hebben we het vermoeden dat het aan het water moet liggen. Studio Bosk is het derde huisje van dit lijstje uit Oudemirdum. Dit lichte boshuisje is prachtig sfeervol en minimalistisch ingericht. En heeft ook weer een fijne houtkachel voor de koude avonden of winterdagen.

Tekst Nina van Hilst Fotografie Bosk & Atelier Gaasterland & Noyr tiny house & Design Boshuis