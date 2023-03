Aan de wandel: Caroline schrijft een Kakkerlakje

Flow’s Caroline was meteen verkocht toen ze Kakkerlakjes tegenkwam in de boekwinkel. Zelf ging ze ook aan de slag om er eentje te schrijven.

Een jaar of vier geleden zag ik ze voor het eerst in een draairek bij mijn favoriete boekwinkel: geïllustreerde kleine boekjes met steeds een ander thema. Boekjes die je in plaats van een kaart kunt versturen en zo mooi zijn dat je ze allemaal wel zou willen bezitten. Kakkerlakjes heten ze, omdat Marije Sietsma – die deze boekjes bedacht – hoopt dat ze zich verspreiden als ongedierte én omdat creativiteit onuitroeibaar is.

Boswandeling

Twee jaar geleden stuurde illustrator Deborah van der Schaaf een Kakkerlakje naar me op waar zij de illustraties voor had gemaakt – ‘When life gives you lemons’ – en waarin ze een opdracht had geschreven: “Volgend jaar hoop ik een Kakkerlakje van jouw hand in het draairek te vinden.” Die aansporing was precies wat ik nodig had, dus mailde ik Marije met wat ideeën.

Na een paar telefoontjes over en weer (Marije kan heel precies uitleggen welke onderwerpen wel en niet werken voor een Kakkerlakje) kwamen we uit op het thema ‘boswandeling’. De boswandeling die ik in het Kakkerlakje beschrijf, is een van de weinige die ik in mijn eentje durf te maken, want als stedeling ben ik in de vrije natuur nogal een bange wezel. Of misschien heb ik gewoon te veel fantasie, want ik verwacht achter elke boom iemand met een bijl die het op mij gemunt heeft.

Goed kijken

Het boekje is een soort pleidooi geworden om goed om je heen te kijken wanneer je wandelt – in je eentje gaat dat toch het best – en dat het niet altijd gaat om de hoeveelheid stappen die je zet (ik vergeet sowieso steeds om op de stappenteller van mijn telefoon te kijken omdat ik er geloof ik niet zo van hou om alles altijd te meten). Een dennenappel, een stukje mos, een raar gevormd takje: bij thuiskomst zit mijn jaszak steevast vol. Dat komt dan vervolgens op mijn bureau terecht, als reminder om naar buiten te gaan wanneer ik weer eens te lang en kromgebogen voor mijn laptop zit.

De titel van het Kakkerlakje is De langzame wereld, met prachtige illustraties van de Vlaamse illustrator Charlotte Severeyns. En het boekje opent met een gedicht van Rutger Kopland met de titel – hoe kan het ook anders – ‘Wandeling’.

Kakkerlakjes bestel je bij Uitgeverij Loopvis of koop je in jouw lokale boekwinkel.

Tekst en fotografie Caroline Buijs

Gepubliceerd op 19 maart 2023