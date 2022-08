Caroline: Zo overwon ik mijn luiheid (en haakte ik eindelijk die sprei)

Flow’s managing editor specials Caroline vond zichzelf een heel lui mens en besloot het anders te doen met het haken van een sprei.

Lange tijd was ik best een heel lui mens. Ondanks dat ik hard studeerde en vervolgens ook hard werkte, kon ik in mijn vrije tijd intens lui zijn. Dagenlang met vrienden in het park liggen, naar de lucht staren en ondertussen een beetje slap ouwehoeren. Voordat ik kinderen kreeg eindeloos uitslapen. Tijdens vakanties niet veel meer doen dan boeken lezen.

Vanaf dat ik midden dertig was, veranderde dat een beetje. Dat ik nooit iets zelf kon maken, begon ik bijvoorbeeld te missen. Mijn zussen breiden de ene trui na de andere, maar ik was nog te onhandig om een lus op te zetten. Alles wat met wol en stof te maken had, leek zo groot en onoverzichtelijk. Een sprei haken? Ik begon er nooit aan. Omdat ik niet wist waar te beginnen, maar ook omdat ik bang was dat de tas met wol halverwege mijn poging achter in een kast zou verdwijnen.

Elke dag een granny

Totdat ik de 365 dagen-projecten ontdekte: elke dag iets maken. Via een DIY-special van Flow leerde ik granny’s haken. En het leuke daarvan is dat wanneer je elke dag één granny haakt – heel overzichtelijk – je na een jaar ongeveer wel een sprei bij elkaar hebt gehaakt (in mijn geval duurde dat dan wel drie jaar).

Daarna begon ik ook weer vaker te tekenen. Elke week een tekeningetje, zorgt na een half jaar voor een vol schetsboek. Door elk project op te delen in kleine stukjes, is de stap om te beginnen minder groot geworden. En dat maakte me net wat minder lui. Helemaal over is die luiheid nog niet, maar dat vind ik eigenlijk des te beter.

Tekst Caroline Buijs