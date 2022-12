Een plakboek-dagboek, hoe begin je? 7 tips

Knippen en plakken in een dagboek of plakboek: dat kan heel rustgevend zijn. Hoe begin je? Illustrator Marenthe Otten en art-journaldocent Marieke Blokland geven tips.

Haal een schetsboek met wat dikker papier in huis, een fijne pen, wat verf, een schaar, een lijmstift en een oud tijdschrift. Begin zonder na te denken. Je kunt ook voor een paar euro een oud boek kopen met een mooie kaft. Als je de pagina’s grondt met gesso (een soort primer), kun je er weer op schrijven, tekenen en plakken. Ervaring, kennis of een einddoel zijn niet nodig. Het kan niet fout gaan. Doe waar je zin in hebt. Als het je leuk lijkt om te scheuren, ga scheuren, als je verf wilt uitproberen, zet wat klodders op papier. En verspreid de verf dan eens met je vingers of een bankpas. Oordeel niet, maar ervaar. Het mag ‘lelijk’ worden. Het handige van een boek is dat je het dicht kunt doen, de druk van een schildersdoek is bijvoorbeeld groter. Je mag ook pagina’s dichtplakken, uitscheuren, verbranden en je hoeft al helemaal niks te delen. Denk nooit: ‘I lost it’. Bang zijn dat je ‘het’ kwijt bent, daar heeft elke creatieve geest weleens last van. Het komt weer.

Tekst Catelijne Elzes Illustraties Karen Schipper