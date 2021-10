Activisme en kunst: de positieve self-talk van Rare Press

Kunst heeft de bedoeling ons te raken. En als dat gebeurt, is de stap klein om ons in te zetten voor datgene. Activisme en kunst zijn dan ook verbonden. Een schilderij, illustratie, tekst of grafisch werk dat een bepaalde snaar raakt, kan ons bewegen om ons voor dit doel in te zetten en verandering te creëren. En zo maken we via kunst de wereld een beetje beter.

Kunst en activisme

In 2014 begon Lizzie Christian te experimenten met blockprinten. Sindsdien heeft ze haar eigen bedrijf Rare Press waar ze vrolijke werken met krachtige boodschap maakt. Naast het maken van blockprints werkt Lizzie sinds dit jaar aan kleurrijke, geschilderde kunst en geeft ze online blockprint workshops.

Wat is de boodschap die je via je kunst wilt uitdragen?

“De meeste van mijn kunstwerken komen voort uit een verlangen om mijn eigen emoties te verwerken en een omgeving te creëren waar positieve zelfpraat de norm is en een onderdeel van het dagelijks leven. Ik denk dat iedereen zijn eigen ergste criticus is en het aanbieden van een diepere verbinding en een niveau van introspectie kan ons helpen onszelf beter te begrijpen.”

Wat is het gevoel dat je wil creëren met je werk?

“Ik zou graag willen dat mijn werk positieve emoties oproept; sommige stukken gaan meer over het behagen van esthetiek (kleuren, lijnen, vormen), terwijl andere zich concentreren op een specifieke stemming (zich stoer of teder voelen) en kunnen iemand uitnodigen tot zelfreflectie op een dieper niveau.”

Kun je feedback herinneren over de impact van je werk?

“Ik vroeg onlangs aan mijn Instagram-community wat mijn werk bij hen opriep en toen kreeg ik zo veel mooie en betekenisvolle reacties. Mensen laten me weten dat ze zich verheven, krachtig, hoopvol, ontspannen, geruststellend, geaard, veilig, geliefd, nostalgisch, speels, gezien, gehoord, gevalideerd en niet alleen voelen. Ik had me geen mooiere lijst met woorden over mijn prints kunnen wensen. Als autodidactisch graficus maak ik werk waar ik zelf dol op ben, en dat anderen er dan ook door geraakt worden is zo’n mooie bonus!”

