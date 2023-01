Anders dan anders hobby: kunstenaar Hanneke maakt woonaccessoires van glas

Aan de slag met verschillende kleuren en soorten glas, daar wordt glaskunstenaar Hanneke van den Broek gelukkig van. En inmiddels is deze creatieve passie meer geworden dan alleen een hobby.

Wat ben je aan het doen?

“Ik werk met glas in lood. En dan bedoel ik niet glas-in-loodramen zoals je in oude huizen ziet, maar ik maak accessoires voor in huis. Je kunt me denk ik omschrijven als glaskunstenaar.”

Waar begon je liefde voor glas?

“De aanleiding was verdrietig: een paar jaar geleden zocht ik iets speciaals voor op het graf van ons overleden dochtertje. In een ­winkel zag ik een hartje van glas, heel mooi. Daarna kwam ik een boek tegen over een glasatelier. En toen werd er in de buurt ook nog een glas-in-loodcursus gegeven die ik ben gaan doen. Van nature ben ik creatief: ik hou ervan om met mijn handen bezig te zijn, dingen te maken.”

Wat deed je hiervoor?

“Ik werkte in de catering, maar er was altijd stress en gedoe met personeel. Dat paste op een gegeven moment niet meer bij me, dus ik zegde mijn baan op. Vanaf de eerste keer dat ik met glas in lood werkte, was ik verkocht. Wat begon als een hobby groeide uit tot mijn eigen bedrijf: Glass by Han. Glas is er in zo veel soorten en kleuren, en ik word er gelukkig van – zeker als er zonlicht doorheen schijnt. En het is duurzaam: als het goed is, gaat het een leven lang mee.”

Welk ontwerp was bijzonder voor je?

“Een jaar geleden kwam er een stel bij me langs. Hun dochter deed mee aan de Paralympische Spelen en ze wilden haar een blijvende herinnering geven. Ik ben toen aan de slag gegaan met het logo van die Spelen, een soort maantjes.”

Waar komt het glas zoal vandaan?

“Soms haal ik iets bij de groothandel, maar het liefst speur ik naar oude glas-in-lood­ramen, waarvan ik het glas hergebruik. ­Binnenkort ga ik de oude ramen van een kerk in een klein dorp ophalen. Als glas ook nog eens een verhaal heeft, vind ik het extra bijzonder.”

Interview Rachel Vieth Fotografie Nikeline Vreeke – NiqNiq