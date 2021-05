De grappige wenskaarten van Kaart Blanche

Flow’s coördinator beeld & rechten Marjolijn (ook wel bekend als onze beelddetective) spoort de mooiste plaatjes op. Deze keer: Kaart Blanche.

De originele wenskaarten van Kaart Blanche maken blij. Toegegeven, ze maken niet alleen kaarten, maar ook posters, visitekaartjes, prints op t-shirts, mokken, kussens en ga zo maar door. Maar de vaak kleurrijke, vrolijke en vooral humoristische wenskaarten springen er wat ons betreft uit.

Met quotes als ‘I’d rather give you a hug, but this card will have to do’ en ‘Thanks for being my free therapist’ kun je niet anders dan lachen. En dat is nou net wat we de ontvanger willen geven: een blij moment. Liever een kaart met aangepast ontwerp? Ook dat is mogelijk.

Fotografie Kaart Blanche