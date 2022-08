Een kijkje in de journal van…illustrator Alice Brisland

“Ik werk in veel schetsboeken, omdat ik graag een verzameling tekeningen/herinneringen/kleurstudies heb waar ik in terug kan kijken. Ik ben begonnen met het vullen van elke pagina van voor naar achter en geniet ervan om aan mijn tekeningen te werken. Ik werk graag in kleine A6 schetsboekjes omdat ik houd van de beperkingen die een pagina biedt. Ik kan daardoor snel beslissen over mijn compositie en kleur. Ik vind het heerlijk om helemaal op te gaan in een tekening en houd ervan om subtiele kleuren naar voren te halen en mooie kleurencombinaties te vinden in de natuur.”