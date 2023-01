“Het is belangrijk om verschillende vrouwen te laten zien” – Melody is illustrator met een missie

Een gebrek aan diversiteit, dat is de reden dat Melody Abreu (30) illustrator is geworden. En ze wil met haar tekeningen een bepaalde opvatting doorbreken…

Wat ben je aan het doen?

“Ik maak illustraties waarin empowerment centraal staat: je bent wie je bent en dat maakt je uniek. Die boodschap, maar ook het ­illustreren zelf hebben me geholpen de draad weer op te pakken. Toen ik tijdens de pandemie mijn baan als designer kwijtraakte, wist ik even niet meer wat ik moest gaan doen. Tot mijn man zei: ‘Je bent zo creatief, begin toch voor jezelf!’”

Wat wil je laten zien met je werk?

“Ik ben opgegroeid in een familie met veel vrouwen. Van hen kreeg ik mee dat iedere vrouw prachtig is op haar eigen manier – welke maat of afkomst je ook hebt. Precies wat ik nu ook probeer uit te dragen met mijn illustraties. Ze zijn ontstaan vanuit mijn eigen behoefte, want ik herkende mezelf weinig in de beelden die voorbijkwamen. Nu probeer ik anderen met mijn illustraties te empoweren.”

Zie je nu meer vrouwen van kleur in illustraties?

“In het buitenland al wel, in Nederland valt dat nog wat tegen. Terwijl het zo belangrijk is om verschillende vrouwen te laten zien: niet alleen van kleur, maar ook dik of met een hoofddoek. En als maker hoef je niet per se zelf een zwarte of dikke vrouw te zijn om daarbij stil te staan. Opmerkelijk genoeg heerst op Aruba, waar ik vandaan kom, nog steeds het idee: hoe lichter hoe beter. Ik heb een conceptstore op het eiland en zie het als een missie om dat beeld met mijn werk te doorbreken.”

Hoe wordt erop gereageerd?

“Thuis in mijn studio zit ik in mijn eigen wereld, al sturen mensen me wel berichten. Maar als je ze live ontmoet, krijg je pas echte feedback. Je ziet hun reactie, dat voelt toch heel anders. Mijn eerste keer op een beurs was dan ook een eyeopener. Sommige mensen werden echt emotioneel, dat had ik niet verwacht.”

Wat zijn je toekomstdromen?

“Zowel in Nederland als op Aruba wil ik het thema diversiteit bespreekbaar blijven maken en daarmee anderen inspireren. Verder zou ik graag een eigen winkel met stationery beginnen, hopelijk lukt dat. If I fail, I fail. But at least I tried.”

Interview Rachel Vieth